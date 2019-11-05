В Арктике открыли новый остров, возникший из-за глобального потепления
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Старшеклассники из Чувашии под руководством студента МАИ открыли новый остров в Арктике, образовавшийся
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Старшеклассники из Чувашии под руководством студента МАИ открыли новый остров в Арктике, образовавшийся
«Площадь нового острова составляет примерно 110 гектаров, а его размер — 1,9 километра в длину и один километр в ширину. После того, как географическое открытие получит официальное признание гидрографической службы Минобороны России, к новому острову отправится научная экспедиция, которая проведет его топографическую съемку, подробно опишет и сфотографирует», — говорится в сообщении.
Анализируя географические карты и космические снимки акватории Карского моря, школьники заметили, что мыс Земляной острова Шмидта лишился связи с основным островом. Чтобы подтвердить открытие нового острова они обратились в Роскосмос за детальными космоснимками.
«Предположительно, полоса земли, соединяющая две части суши, исчезла в силу глобального потепления. Вероятнее всего, перешеек состоял из мягкой пористой породы и активное таяние расположившихся рядом ледников его размыло. Водные потоки талой воды