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11:39 (мск), источник: РИА Новости

В Арктике открыли новый остров, возникший из-за глобального потепления

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Старшеклассники из Чувашии под руководством студента МАИ открыли новый остров в Арктике, образовавшийся из-за глобального потепления, говорится в сообщении пресс-службы МАИ, поступившем во вторник в РИА Новости.

Источник: РИА Новости
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«Площадь нового острова составляет примерно 110 гектаров, а его размер — 1,9 километра в длину и один километр в ширину. После того, как географическое открытие получит официальное признание гидрографической службы Минобороны России, к новому острову отправится научная экспедиция, которая проведет его топографическую съемку, подробно опишет и сфотографирует», — говорится в сообщении.

Анализируя географические карты и космические снимки акватории Карского моря, школьники заметили, что мыс Земляной острова Шмидта лишился связи с основным островом. Чтобы подтвердить открытие нового острова они обратились в Роскосмос за детальными космоснимками.

«Предположительно, полоса земли, соединяющая две части суши, исчезла в силу глобального потепления. Вероятнее всего, перешеек состоял из мягкой пористой породы и активное таяние расположившихся рядом ледников его размыло. Водные потоки талой воды из-под ледника размыли земляные перемычки, соединяющие мыс с островом», — приводятся в пресс-релизе слова студента МАИ Артема Макаренко.

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