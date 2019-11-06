Синоптики предупредили о температурных рекордах в ЦФО и Черноземье
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В ЦФО и Черноземье ожидается непривычная для ноября погода, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью телеканалу RT.
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В ЦФО и Черноземье ожидается непривычная для ноября погода, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью телеканалу RT.
Он отметил, что 5 ноября в Москве в этом году стало самым теплым за 140-летнюю историю наблюдений. Синоптик напомнил, что к высокой температуре привело вторжение субтропического тепла со Средиземного моря.
«Собственно, Москвой мы не ограничимся. У нас будет серия температурных рекордов в Центральной России и в Черноземье», — пояснил Тишковец.
По его словам, в среду в российской столице будет прохладнее — около
«Мы останемся в положительном секторе, и температуры останутся аномально высокими. И климатическая осень продолжится еще