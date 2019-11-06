Погодные приметы на 6 ноября: наблюдаем за птицами
С этого дня начинают окончательно замерзать реки.
С этого дня начинают окончательно замерзать реки.
6 ноября православные христиане почитают память святителя Афанасия. Кроме того, церковь отмечает и большой праздник — день чудотворной иконы Богородицы «Всех Скорбящих Радость».
По народным приметам в этот день предсказывали погоду на ближайшие дни и всю зиму. Считалось, что если 6 ноября долго дует ветер с севера, то скоро будет метель с крупным снегом.
Если Афанасьев день начинается с тумана — стоит ждать оттепель. Ветер завывает — сегодняшняя погода сохранится еще на несколько дней. А если на закате солнце становится
Также погоду на ближайшие дни можно определить, наблюдая за поведением птиц. Если вороны сбиваются в крупные стаи — будет обильный снегопад. Голуби громко воркуют — погода будет теплой. А если воробьи купаются в грязи — это к ливню.
Екатерина Гура