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14:38 (мск), источник: ТАСС Наука

Спутники NASA зафиксировали резкое усыхание атмосферы над Амазонией

Из-за человека весь регион стал нестабильным и уязвимым для климатических и погодных аномалий.

Источник: AP 2019

ТАСС, 6 ноября. Количество воды в нижних слоях атмосферы над бассейном Амазонки за последние два десятка лет резко упало по вине человека. На это указывают данные с климатических спутников NASA. Это может привести к тому, что площадь самых больших тропических лесов мира резко сократится, сообщила пресс-служба Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL).

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«Это простая проблема спроса и предложения. Чтобы охлаждать себя в условиях постоянно растущих температур, деревьям приходится активнее выделять водяной пар через поры на листьях. В почве лишней влаги нет, и, в конечном итоге, это приведет к тому, что лес больше не сможет поддерживать свое существование», — рассказал один из авторов работы, климатолог из JPL Сассан Саатчи.

По текущим оценкам экологов, амазонские тропические леса занимают около 5,5 млн кв. км. На их долю приходится около 10% углерода, запасенного во всех живых организмах земли и аналогичное количество биомассы, производимой каждый год. Кроме того, они производят примерно 6% от общего объема кислорода, который выделяют все фотосинтезирующие организмы на Земле.

Столь серьезная роль этого региона в жизни планеты заставляет климатологов и экологов неотрывно следить за его судьбой уже почти полвека.

Для этого они используют климатические спутники, наземные метеорологические станции и прочие методики наблюдения. Замеры последних лет всерьез заставляют исследователей беспокоиться о судьбе амазонских лесов.

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С одной стороны, ученых недавно начали волновать растущие темпы вырубки лесов в Амазонии, которые возобновили свой рост в прошлом году после нескольких десятилетий спада. Вдобавок расчеты климатологов показывают, что экваториальные и тропические лесные массивы Южной Америки в ближайшие десятилетия станут нестабильными из-за того, что количество осадков снижается, а температуры растут. Это может привести к их полному исчезновению уже к началу следующего столетия.

Проанализировав данные, которые собирали инструменты спутника Aqua на протяжении последних 17 лет, а также информацию с других климатических зондов NASA за предыдущие периоды наблюдений, Саатчи и его коллеги зафиксировали первые признаки того, что эти процессы уже начались.

Человек и природа

Ученых интересовали три вещи — то, как много тепла получала Амазония, как много воды было в ее воздухе, и то, как менялось ее количество во время засух, наступление которых связано с различными периодическими климатическими феноменам такими, как Эль-Ниньо. Это колебание температуры приповерхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана значительно влияет на климат.

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Дело в том, что в последние годы сила этих засух заметно выросла несмотря на то, что сила породивших их природных процессов не была аномально высокой или низкой. Это заставило многих климатологов предположить, что подобные катаклизмы могли усилиться из-за того, что человек за последние два десятилетия значительно изменил функционирование экосистем Амазонии.

Руководствуясь этой идеей, Саатчи и его команда проследили за тем, как менялось количество пара в приповерхностных слоях воздуха с 1986 по 2016 гг. с помощью данных Aqua и других зондов. Этот показатель, как объясняют ученые, одновременно показывает то, как много воды было в почве Амазонии и как много ее испаряли деревья в процессе их «дыхания».

Эти наблюдения показали, что количество пара в атмосфере во время засух резко падало, несмотря на рост температур.

Сравнив эти показатели с результатами моделирования климата прошлых столетий и тысячелетий, ученые выяснили, что подобные аномалии возникли преимущественно в тех частях бассейна Амазонки, которые чеповек затронул в большей степени.

Как предполагают исследователи, сильнее всего подобные изменения были спровоцированы тем, что из-за антропогенных лесных пожаров, а также расчистки леса под пашни и поля для выпаса скота в атмосферу выделяется большое число частиц пепла и угля. В отличие от других форм аэрозолей, они не отражают свет и тепло назад в космос и не охлаждают воздух, а, наоборот, способствуют его разогреву, а также мешают формироваться дождевым облакам.

По словам Саатчи, подобные процессы, благодаря деятельности человека, даже затронули северо-западные регионы Амазонии, где раньше никогда не происходили засухи. Это говорит о том, что весь регион становится нестабильным и уязвимым для климатических и погодных аномалий. Если влияние этих аномалий в дальнейшем увеличится, человечество может полностью потерять тропические леса Южной Америки, резюмировали ученые.

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