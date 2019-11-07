В Гидрометцентре предупредили о резком понижении температуры
В центре России стоит непривычная для ноября теплая погода, но все же похолодания не избежать, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
В центре России стоит непривычная для ноября теплая погода, но все же похолодания не избежать, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
— Пока температура выше климатической нормы. Через центральные области проходят циклоны, которые приносят дожди и ветреную погоду. К концу же недели к нам придет северный антициклон. И температура в центральных областях существенно понизится, — уточнила синоптик.
Так, самым холодным днем за период с 7 по 11 ноября в столичном регионе будет суббота, 9 ноября. Ночью ожидается минус 1 — плюс 4, а днем — плюс 3−8 градусов. А дальше температура опять пойдет на повышение: 10 ноября ночью плюс 1−6 градусов, 11 ноября — плюс 3−8, а дневная температура в эти дни составит плюс 6−11 градусов.
Иными словами, среднесуточная температура в этот период должна быть отрицательной. Но пока такого не предвидится.
Немного другая ситуация на
Сильно похолодает к субботе на севере Поволжья (севернее Нижнего Новгорода). Ночью температура опустится до минус 7−12 градусов, днем будет минус 1−6. Правда, в ночь на воскресенье начнется потепление — ночью будет минус 3−8 градусов, днем в воскресенье до плюс 4-х. 11 ноября еще теплее — ночью минус 4 — плюс 1, днем плюс 1−6.
Южнее Казани температура ночью 9 ноября понизится до минус 2 — плюс 3 градусов, днем будет плюс 1−6 градусов. Преимущественно без осадков. Такой характер погоды сохранится до начала следующей недели.
На юге (Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края) к выходным также ожидается понижение температуры — днем до плюс 8−13 градусов. Ночью — плюс 3−8 выше нуля. То есть будет практически как в Москве. Ночью и утром туманы, местами ветер может усиливаться до 14 метров в секунду. На Черноморском побережье воздух может прогреваться до 20 градусов.
За Уралом будут проходить циклоны и атмосферные фронты. На севере Красноярского края (в Туруханском муниципальном районе), на Таймыре — снег, метель, ветер 15−20 метров в секунду. В Красноярске уже зима: днем в конце недели минус 14, ночью — минус 18 градусов.
Ветрено 9 ноября будет в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, в Алтайском крае. В горах Республики Алтай порывы ветра до 27 метров в секунду. Холоднее всего в Томской области — в воскресенье днем до минус 15 градусов. Ночью минус 20.
8−9 ноября на