Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как изменилась Европа со времен Второй мировой войны (фото)Некоторые места сейчас можно узнать с трудом
Фоторепортажи
2478-я годовщина военного парада 1941 года
22Великая депрессия
00:02 (мск), источник: РИА Новости

«Невероятная аномалия». Синоптик рассказал о предстоящей зиме

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «МК» о погоде будущей зимой.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 63% 761 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА Новости

По его словам, характерные для этого времени года морозы будут кратковременными, а снежный покров станет быстро таять. Он отметил, что в столице погода будет очень разной, с туманами, ледяными дождями и гололедом, однако установится «тренд на сильнейшие оттепели».

Читайте также
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»

Как заявил Тишковец, зимние месяцы, в особенности январь и февраль, будут связаны с «невероятными аномалиями температуры». Он рассказал, что составленные климатические карты окрашены в буро-бордовые цвета. Это говорит о том, что столбик термометра поднимется значительно выше нормы.

«Превышение на пять-шесть градусов — что безумно много. Я таких цветовых прогнозов еще в своей 25-летней практике не припомню», — приводит слова метеоролога издание.

Синоптик объяснил, что этой зимой воздушные массы будут перемещаться в меридиональном направлении, а не с запада на восток.

«Если у нас вторжение с юга, то мы наблюдаем то, что видели 5 ноября. Когда у нас был 140-летний рекорд по температуре. <…> И сам год, если брать среднюю температуру на всей Земле, тянет на рекорд», — заявил он.

Читайте также
В Гидрометцентре рассказали о шести временах года

Тишковец добавил, что климатическая зима должна была наступить 10 ноября, однако никаких переходов на минусовые температуры в ближайшее время не будет.

«Температура растет, безусловно, притом наибольший вклад по аномалии дает именно зимний сезон. Больше всего глобальное потепление выражено в арктической зоне. Там постоянные аномалии, рекорды за рекордами. Все тает, площади ледников сокращаются до исторического минимума, меняется флора фауна и так далее. А на экваторе почти нет изменений, а кое-где и похолодание», — отметил синоптик.

Ученые: кораллы погибают из-за глобального потепления
Во время загрузки произошла ошибка.
15 июля© Ньюстюб
 Брат солдата Шамсутдинова высказался по поводу преступления родственника
Обещанных пенсий не будет: 'Радуйтесь, что имеете работу'
Здоровье
Рыбий жир окончательно признали бесполезным Исследователи опровергли еще одно заблуждение об эффекте омега-3.
Hi-Tech
За что китайский гигант готов заплатить 1 миллиард долларов Их вложат в развитие экосистемы
Кино
Малахов раскрыл наиболее дорого обошедшегося гостя своего шоу Телеведущий дал честное интервью Ксении Собчак
Горячие темы на Авто
Российское программное обеспечение 274
Минимальная оплата труда в России одна из самых минимальных! 168
Про протестные настроения 96
Про демографические проблемы 86
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Дети
Наташа Королева о потере второго ребенка: «У него уже билось сердце» Певица рассказала о выкидыше
Леди
Стриженова подчеркнула постройневшую фигуру ярким нарядом В сети единогласно решили, что звезда буквально расцвела.
Дом
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Понравится ли покупателям новый формат магазинов IKEA?
Как выглядит квартира в Москве, которой 106 лет
Названо идеальное место для жизни в России
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»