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12:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 8 ноября: одеваемся теплее

Наблюдаем за осадками.

Источник: @anniespratt

8 ноября православная церковь почитает память святого Великомученика Димитрия. В народе верили, что святой Дмитрий приносит зиму. Поэтому, даже если в этот день еще тепло и солнечно, было принято надевать теплую одежду.

По народным приметам сегодня можно определить погоду на ближайшие дни и на всю зиму.

Так, если 8 ноября резко потеплело, то зима будет теплой и сырой. Если на Дмитрия пошел снег, то и Пасха тоже будет со снегом. Если снег уже лежит несколько дней — весна будет поздней.

Иней поутру говорит о снежной зиме, а сильный туман — об улучшении погоды.

Кроме того, если реки до этого дня еще не замерзли, то до конца ноября морозов не будет.

Екатерина Гура

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