Погодные приметы на 8 ноября: одеваемся теплее
Наблюдаем за осадками.
Наблюдаем за осадками.
8 ноября православная церковь почитает память святого Великомученика Димитрия. В народе верили, что святой Дмитрий приносит зиму. Поэтому, даже если в этот день еще тепло и солнечно, было принято надевать теплую одежду.
По народным приметам сегодня можно определить погоду на ближайшие дни и на всю зиму.
Так, если 8 ноября резко потеплело, то зима будет теплой и сырой. Если на Дмитрия пошел снег, то и Пасха тоже будет со снегом. Если снег уже лежит несколько дней — весна будет поздней.
Кроме того, если реки до этого дня еще не замерзли, то до конца ноября морозов не будет.
Екатерина Гура