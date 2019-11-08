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17:22 (мск), источник: РИА Новости

Метеоролог оценил последствия «вишневой» зимы

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что негативного эффекта от аномально теплой зимы не будет. Его слова приводит телеканал «Звезда».

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Источник: РИА Новости

По словам синоптика, более высокие температуры в зимний сезон — это даже хорошо, так как коммунальные службы будут тратить меньше денег.

«У нас продолжается экономия на отоплении, реагентах. Вполне мог уже и снег лежать, и минусовые температуры», — пояснил Варакин.

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Осень включает холода

При этом синоптик не согласился с Центром погоды «Фобос», который предложил называть теплые зимы «розовыми» или «вишневыми». По его мнению, подобные термины не имеют никакого значения, а чрезвычайные ситуации могут происходить и при теплой, и при холодной погоде.

В Росгидромете также отметили, что заморозков в столичном регионе не будет минимум до середины ноября. Немного ниже нуля температура может опуститься только в ночь на 9 и 13 ноября.

Ранее специалисты «Фобоса» сообщили, что грядущая зима в центральной России будет едва ли не самой теплой в истории метеонаблюдений: средняя температура будет превышать норму на более чем на четыре градуса. Метеорологи раскрашивают свои карты в оттенки красного и голубого, показывая температурный фон. Поэтому теплую зиму можно назвать «розовой», а очень теплую — «вишневой».

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