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09:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 9 ноября: ждать ли морозов

В этот день можно предугадать погоду на ближайшее время.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 55% 770 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: AP 2019

В народе 9 ноября следили за погодой, чтобы понять, когда придут морозы и ранней ли будет весна.

Считалось что, если несколько дней дует ветер, следует ждать похолодания. Утренний туман — к оттепели, а вот иней на ветках — к морозу. Если утки и гуси долго плавают и не спешат покидать воду — будет тепло.

Если снег выпал на сырую землю, будет стужа, а весна придёт рано и принесет много подснежников.

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