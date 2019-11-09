Погодные приметы на 9 ноября: ждать ли морозов
В этот день можно предугадать погоду на ближайшее время.
В этот день можно предугадать погоду на ближайшее время.
В народе 9 ноября следили за погодой, чтобы понять, когда придут морозы и ранней ли будет весна.
Считалось что, если несколько дней дует ветер, следует ждать похолодания. Утренний туман — к оттепели, а вот иней на ветках — к морозу. Если утки и гуси долго плавают и не спешат покидать воду — будет тепло.
Если снег выпал на сырую землю, будет стужа, а весна придёт рано и принесет много подснежников.