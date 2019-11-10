В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима в России
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Климатическая зима наступит с середины декабря, сейчас в России сезон предзимья, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Климатическая зима наступит с середины декабря, сейчас в России сезон предзимья, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам специалиста, переходный сезон длится с октября по
«И зима наступает в климатическом смысле для метеорологов только вот с этого периода. Такие сезоны мы называем естественными синоптическими сезонами», — заявил он «Российской газете».
В Гидрометцентре ожидают теплую зиму. По словам Вильфанда, в восточной части страны ноябрь будет теплее нормы, на остальной территории — в ее пределах. В декабре температура выше обычного поднимется севере Уральского и Сибирского федеральных округов, Якутии, в центральных районах Сибири и на Чукотке. При этом на Дальнем Востоке и в Новосибирске может быть холоднее нормы.
В центральных регионах России следующая неделя
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также сообщил РИА Новости, что климатическая зима в Москве откладывается по крайней мере до конца ноября.
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