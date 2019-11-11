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13:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

В небе над Тосканой проплыли «шарообразные» облака (фото)

Редкое и очень необычное явление.

Невероятно красивое небо можно было наблюдать 9 ноября в итальянском городе Ливорно, расположенном на западном побережье Тосканы.

Фотограф Андреа Дани, специализирующийся на съемке пейзажей и природных явлений, успел запечатлеть на камеру живописные шарообразные облака, которые также называют трубчатыми и вымеобразными.

Кстати, похожие облака недавно наблюдали и жители испанского острова Майорка.

Екатерина Гура

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