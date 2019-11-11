В небе над Тосканой проплыли «шарообразные» облака (фото)
Редкое и очень необычное явление.
Редкое и очень необычное явление.
Невероятно красивое небо можно было наблюдать 9 ноября в итальянском городе Ливорно, расположенном на западном побережье Тосканы.
Фотограф Андреа Дани, специализирующийся на съемке пейзажей и природных явлений, успел запечатлеть на камеру живописные шарообразные облака, которые также называют трубчатыми и вымеобразными.
Кстати, похожие облака недавно наблюдали и жители испанского острова Майорка.
Екатерина Гура