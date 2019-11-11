На Камчатке началось извержение самого высокого вулкана Евразии

«В ночь на 11 ноября в кратере Ключевского впервые после трехлетнего молчания появились выбросы раскаленного материала. Можно говорить о том, что началось вершинное извержение», — приводит
По его словам, в последние месяцы специалисты отмечали редкие одиночные выбросы пепла из кратера, нарастало вулканическое дрожание.
«В инфракрасном диапазоне отмечалось свечение над кратером, однако только в ночь на 11 ноября свечение перешло в оптический диапазон, что свидетельствует о выходе свежей лавы», — цитирует
Ключевской вулкан — стратовулкан, представляющий собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров, на склонах на высотах 500−3600 метров расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Высота вулкана 4750 метров, возраст около 7 тысяч лет.
Вулкан относится к Ключевской группе, расположен в 30 километрах от поселка Ключи