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15:19 (мск), источник: РИА Новости

На Камчатке началось извержение самого высокого вулкана Евразии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноя — РИА Новости. На Камчатке началось вершинное извержение высочайшего в Евразии действующего вулкана — Ключевского, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Источник: РИА "Новости"

«В ночь на 11 ноября в кратере Ключевского впервые после трехлетнего молчания появились выбросы раскаленного материала. Можно говорить о том, что началось вершинное извержение», — приводит пресс-служба слова начальника Ключевской вулканостанции Института Юрия Демянчука.

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По его словам, в последние месяцы специалисты отмечали редкие одиночные выбросы пепла из кратера, нарастало вулканическое дрожание.

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«В инфракрасном диапазоне отмечалось свечение над кратером, однако только в ночь на 11 ноября свечение перешло в оптический диапазон, что свидетельствует о выходе свежей лавы», — цитирует пресс-служба Демянчука, поясняя, что в связи с большой глубиной кратера лава пока не поднимается над его кромкой.

Ключевской вулкан — стратовулкан, представляющий собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров, на склонах на высотах 500−3600 метров расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Высота вулкана 4750 метров, возраст около 7 тысяч лет.

Вулкан относится к Ключевской группе, расположен в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.

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