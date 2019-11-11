«Солнечной зиме» предрекли нескорый конец
Она закончится, как считают астрономы, только в 2020 году.
Она закончится, как считают астрономы, только в 2020 году.
ТАСС, 11 ноября. Ученые Института
Солнечные пятна — это затемненные области на Солнце. Их температура обычно ниже, чем на других участках, поэтому они выделяются визуально. Сейчас астрономы отмечают рекордно низкую активность Солнца — «солнечную зиму». Она уменьшает количество мощных магнитных бурь, которые негативно сказываются на работе электроники и самочувствии метеочувствительных людей.
2 ноября на Солнце появилось пятно, которое просуществовало около суток. Место его появления позволило астрономам сделать вывод, что новое пятно относится к новому солнечному циклу. Тем не менее, это не означает, что «солнечная зима» уже закончилась. «Это вовсе не означает, что минимум активности уже позади. Это обычная история, когда последние пятна старого цикла и первые пятна нового возникают одновременно», — объяснил научный сотрудник института Сергей Язев. По его мнению, минимума солнечной активности нужно ожидать только в 2020 году.
Первый заместитель директора Института
Старший научный сотрудник Института
С помощью пятен нового цикла ученые могут спрогнозировать космическую погоду. Однако точного метода, который позволил бы прогнозировать активность Солнца в новом цикле, пока нет.