Нил оказался древнее, чем считалось
Ученые из США, Израиля и Италии обнаружили, что возраст Нила составляет 30 миллионов лет — примерно в шесть раз больше, чем считалось ранее. Статья об этом опубликована в журнале Nature Geoscience.
Ученые из США, Израиля и Италии обнаружили, что возраст Нила составляет 30 миллионов лет — примерно в шесть раз больше, чем считалось ранее. Статья об этом опубликована в журнале Nature Geoscience.
Вопрос о возрасте Нила — одно из колыбелей человеческой цивилизации — и причинах его настолько долгого существования оставался долгое время открытым.
Результаты новой работы, проведенной исследователями Техасского университета в Остине, Еврейского университета Иерусалима и Третьего университета Рима должны разрешить давнюю дискуссию о возрасте реки и предоставить доказательства того, что медленное движение глубинной мантии является одной из ключевых сил, формирующих ландшафт и геологические процессы нашей Земли.
Подобно океанским течениям, различные области мантии имеют разную структуру циркуляции. В новой работе авторы связали наклонный характер рельефа Нила с движением мантийных пород, благодаря чему река течет от
Анализ измерений позволил ученым предположить, что после резкого подъема Эфиопское нагорье оставалось на аналогичной высоте в течение миллионов лет. Это, по словам исследователей, связано с поддержкой мантийной породы снизу.
Авторы работы оценили время подъема Эфиопского нагорья в 30 миллионов лет назад. Затем ученые проверили свои выводы с помощью компьютерного моделирования, которое воссоздало 40 миллионов лет тектонической активности Земли. Модель показала прибытие горячего мантийного плюма, который, вероятно, привел к излиянию лавы, сформировавшей Эфиопское нагорье. Моделирование воспроизводило изменения ландшафта почти в точности так, как ожидали ученые — включая небольшие детали, такие как пороги, обнаруженные по всей длине Нила.