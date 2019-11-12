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11:18 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 12 ноября: наблюдаем за синицами

По поведению этих птиц можно определить погоду на зиму и весну.

Источник: @andriklangfield

12 ноября православная церковь почитает память мучеников Зиновия и Зиновии. В народе этот день называют Синичкиным, и по поведению этих птиц определяют погоду на зиму и весну.

Считается, что если во дворе появилось много синиц, то скоро придут холода. А если они громко поют, то зима будет снежной, а весна короткой. Кроме того, если синицы клюют кору дерева — весна ожидается дождливой и долгой.

Екатерина Гура

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