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13:27 (мск), источник: Погода Mail.ru

Самолет сошел со взлетно-посадочной полосы из-за гололеда в США (видео)

В результате инцидента никто не пострадал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Самолет авиакомпании American Airlines, летевший из Гринсборо в Чикаго, неудачно приземлился в аэропорту О'Хара утром 11 ноября.

Приземлившись, пилоты не смогли справиться с управлением из-за плохих погодных условий и обледеневшей взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно буквально проскользило по полосе и съехало на землю.

Пассажиры рейса сняли на видео неудачное приземление своего самолета. Сообщается, что в результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Кстати, после инцидента авиакомпании в аэропортах О'Хара и Мидуэй отменили сотни рейсов из-за плохой погоды.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
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