Самолет сошел со взлетно-посадочной полосы из-за гололеда в США (видео)
В результате инцидента никто не пострадал.
В результате инцидента никто не пострадал.
Самолет авиакомпании American Airlines, летевший из Гринсборо в Чикаго, неудачно приземлился в аэропорту О'Хара утром 11 ноября.
Приземлившись, пилоты не смогли справиться с управлением
Пассажиры рейса сняли на видео неудачное приземление своего самолета. Сообщается, что в результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Кстати, после инцидента авиакомпании в аэропортах О'Хара и Мидуэй отменили сотни рейсов
Екатерина Гура