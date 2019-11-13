Народные приметы на 13 ноября: готовимся к холодам
И наблюдаем за птицами.
И наблюдаем за птицами.
13 ноября православные христиане почитают память преподобных Спиридона и Никодима. По поверьям, святые могли защитить жилище от пожара. Также считается, что с этого дня обычно наступают зимние холода.
Так, если снегири 13 ноября начинают петь, то зима наступит совсем скоро. Громко чирикают воробьи — стоит ожидать потепления. Если в этот день на улице стоит ясная и солнечная погода — скоро наступит похолодание. А мелкий дождь говорит о том, что ненастная погода затянется на несколько дней. Если куры взбираются на насест повыше — весной будет большое половодье.
Екатерина Гура