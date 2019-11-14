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12:27 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 14 ноября: встречаем зиму

Осадки в этот день помогут определить погоду на несколько месяцев вперед.

Источник: Reuters

14 ноября православные христиане вспоминают святых Кузьму и Демьяна. В этот день наши предки традиционно провожали осень и встречали зиму.

По погоде в этот день можно было определить то, какой она будет в ближайшие дни, а также предстоящей зимой.

Если день выдался теплым, то и зима не будет холодной. Выпало много снега — весной будет большое половодье. А если на дорогах в этот день много грязи, то до середины зимы продержится теплая погода.

Также погоду можно определить по другим приметам. Если на деревьях еще осталась листва — зима будет снежной и долгой, а если реки и озера уже покрылись льдом, то потепления больше не будет.

Екатерина Гура

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