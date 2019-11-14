Народные приметы на 14 ноября: встречаем зиму
Осадки в этот день помогут определить погоду на несколько месяцев вперед.
Осадки в этот день помогут определить погоду на несколько месяцев вперед.
14 ноября православные христиане вспоминают святых Кузьму и Демьяна. В этот день наши предки традиционно провожали осень и встречали зиму.
По погоде в этот день можно было определить то, какой она будет в ближайшие дни, а также предстоящей зимой.
Также погоду можно определить по другим приметам. Если на деревьях еще осталась листва — зима будет снежной и долгой, а если реки и озера уже покрылись льдом, то потепления больше не будет.
Екатерина Гура