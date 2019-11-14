Мексиканский город затопило морской пеной (видео)
Редкое природное явление.
Редкое природное явление.
Утром 13 ноября в деревушке Вилья Санчес Магальянес в муниципалитете Карденас в Мексике случилась спонтанная «пенная вечеринка». Прибрежные улицы заполнила густая морская пена, достигавшая в высоту одного метра.
Сообщается, что
На место сразу же прибыли спасатели, которые помогли местным жителям справиться с неожиданным природным явлением. Местные СМИ сообщали, что к полудню пена окончательно растворилась, оставив после себя лужи и грязь.
Екатерина Гура