Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тест: Кем работали отечественные писатели XX века?Многие известные писатели зарабатывали себе на жизнь не только литературным творчеством
Фоторепортажи
16Названы самые смешные фото дикой природы 2019 года
12И снова здравствуйте: как мексиканцы вызывают души умерших
17:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

Мексиканский город затопило морской пеной (видео)

Редкое природное явление.

Во время загрузки произошла ошибка.

Утром 13 ноября в деревушке Вилья Санчес Магальянес в муниципалитете Карденас в Мексике случилась спонтанная «пенная вечеринка». Прибрежные улицы заполнила густая морская пена, достигавшая в высоту одного метра.

На видео, опубликованном в соцсетях, можно увидеть, как густая белая субстанция заполняет собой улицы и дворы местных жителей.

Сообщается, что из-за холодного фронта, вызвавшего сильный шторм и ветер, морские волны вспенились и вышли далеко за пределы пляжа.

На место сразу же прибыли спасатели, которые помогли местным жителям справиться с неожиданным природным явлением. Местные СМИ сообщали, что к полудню пена окончательно растворилась, оставив после себя лужи и грязь.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
Девушка легла спать с головной болью и не проснулась Жительница английского города Гейтсхед, графство Тайн-энд-Уир, скончалась во сне от менингита. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Hi-Tech
Пять переоцененных функций в современных смартфонах Не переплачивайте за ненужное
Кино
Участница «Давай поженимся!» пригрозила Сябитовой судом Блогер Анна Гущина из Петербурга рассказала о последствиях выпуска передачи
Авто
Новый Kia Rio: универсал с большим дорожным просветом Kia Rio сейчас является главной иномаркой в России. И, наверняка, эта модель стала бы еще популярнее, если бы корейцы начали выпуск Rio в новом кузове
Недвижимость
Почему в Дании начался ипотечный бум
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Гибель пяти человек вынудила Airbnb изменить правила
Риелторы рассказали об абсурдных желаниях покупателей квартир в Москве
Дети
Опасно ли рожать после 35 лет: ответ Несмотря на все сложности зрелого материнства, у решения родить первенца в 35+ есть и свои преимущества
Леди
Линдси Лохан стала копией Натальи Подольской Американская актриса на новом фото удивительно похожа на жену Владимира Преснякова.
Дом
В России есть Город мертвых. Как он выглядит (фото)
Эксперт рассказал, как проверить наличие камер в арендуемом жилье
Пять мифов о жизни в новостройках
В России объявили конец коммунальной «вакханалии из 90-х»
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»