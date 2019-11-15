Народные приметы на 15 ноября: как определить непогоду
Какими будут ближайшие дни и зима в целом.
Какими будут ближайшие дни и зима в целом.
15 ноября православные христиане вспоминают мучеников Акиндина и Пигасия. В народе в это время активно сушили зерно. По народным приметам наши предки определяли, какой будет погода в ближайшие дни и всю зиму.
Если в этот день на улице оттепель — зима наступит не скоро. Ближайшие дни будут теплыми, если небо затянуто тучами, а дороги покрылись льдом.
Облака плывут против ветра — жди похолодания. Вечерний туман — к сильному ветру, а темный круг вокруг луны предвещает вьюгу.
Определить погоду можно и по поведению животных и птиц. Если снегири громко кричат, то скоро придут морозы. Галки и синицы летают стаями по двору — приближается ненастье. Заморозки можно ожидать в ближайшее время, если кошка целый день спит и не проявляет активности.
Екатерина Гура