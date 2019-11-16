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09:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 16 ноября: какой будет зима

Наблюдая за погодой в этот день, наши предки могли предсказать, насколько морозными будут зимние месяцы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 52% 767 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Агентство «Москва»

Если дым из труб поднимается столбом, следует готовиться к сильным холодам. Утром мороз ударил — выпадет много снега, вечером — зима будет тёплой. Мыши роют ямы — к похолоданию.

Если на реке стоит лёд, то в следующем году будет хороший урожай хлеба. Если снег лежит, а листья ещё не все осыпались, то следующий год будет неурожайным.

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