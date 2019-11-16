Погодные приметы на 16 ноября: какой будет зима
Наблюдая за погодой в этот день, наши предки могли предсказать, насколько морозными будут зимние месяцы.
Наблюдая за погодой в этот день, наши предки могли предсказать, насколько морозными будут зимние месяцы.
Если дым из труб поднимается столбом, следует готовиться к сильным холодам. Утром мороз ударил — выпадет много снега, вечером — зима будет тёплой. Мыши роют ямы — к похолоданию.
Если на реке стоит лёд, то в следующем году будет хороший урожай хлеба. Если снег лежит, а листья ещё не все осыпались, то следующий год будет неурожайным.