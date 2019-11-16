Photo Story: #Cold wave hits #Spain with #snow and strong winds https://t.co/JFBQ7VzPk1 pic.twitter.com/SPOaST4CWH— Jesmond Saliba (@SalibaJes) November 15, 2019
В Испанию пришла снежная зима
Уровень опасности повышен до красного.
Уровень опасности повышен до красного.
Испания снова страдает от аномальной погоды. После разрушительных наводнений в октябре север страны засыпало снегом.
Снег выпал в Астурии, Кантабрии, Галисии и других провинциях, сообщают информагентства. По прогнозам синоптиков, белоснежная зима в стране продлится еще
Как сообщалось ранее, снег выпал и на севере Италии.
Анна Лысенко