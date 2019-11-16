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16:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Испанию пришла снежная зима

Уровень опасности повышен до красного.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 60% 770 мм рт. ст. 8 м/с

Испания снова страдает от аномальной погоды. После разрушительных наводнений в октябре север страны засыпало снегом.

Из-за снегопадов и сильных дождей государственное метеоагентство объявило предупреждение в 37 провинциях. Сейчас в некоторых регионах уровень опасности повышен до красного.

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Снег выпал в Астурии, Кантабрии, Галисии и других провинциях, сообщают информагентства. По прогнозам синоптиков, белоснежная зима в стране продлится еще какое-то время.

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Как сообщалось ранее, снег выпал и на севере Италии.

Анна Лысенко

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