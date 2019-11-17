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09:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 17 ноября: пойдет ли снег

По народному календарю сегодня Еремей. В народе говорили: «Ерема — сиди дома».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 38% 768 мм рт. ст. 8 м/с
Источник: Reuters

Непогода в этот день — обычное дело. Если домашняя птица громко кудахтала — ждали сильного снегопада. Вокруг солнца видны белые кольца — будет снежная буря. Яркие звезды в небе — к холодам.

Если снег уже выпал и лег на мерзлую землю — в следующем году будет хороший урожай, а настоящая зима наступит только через 40 дней.

Ноябрь сухой и ясный — в следующем году будет неурожай. Поздний листопад — на тяжелый год.

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