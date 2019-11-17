Погодные приметы на 17 ноября: пойдет ли снег
По народному календарю сегодня Еремей. В народе говорили: «Ерема — сиди дома».
По народному календарю сегодня Еремей. В народе говорили: «Ерема — сиди дома».
Непогода в этот день — обычное дело. Если домашняя птица громко кудахтала — ждали сильного снегопада. Вокруг солнца видны белые кольца — будет снежная буря. Яркие звезды в небе — к холодам.
Если снег уже выпал и лег на мерзлую землю — в следующем году будет хороший урожай, а настоящая зима наступит только через 40 дней.
Ноябрь сухой и ясный — в следующем году будет неурожай. Поздний листопад — на тяжелый год.