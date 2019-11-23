Погодные приметы на 23 ноября: готовимся к похолоданию
О непогоде можно узнать по поведению птиц.
О непогоде можно узнать по поведению птиц.
Погода в конце ноября обычно неустойчива. По ее прихотям наши предки научились делать прогнозы на ближайшие дни.
Если выпал иней — это знак того, что надвигаюся морозы. Сильный ветер — к похолоданию и метелям. Дорогу развезло — зима будет очень морозной, а если много снега — теплой.
Смотрели и на птиц: если воробьи громко чирикают — скоро потеплеет. А вот прячутся птицы к резкому похолоданию.