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09:54 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 23 ноября: готовимся к похолоданию

О непогоде можно узнать по поведению птиц.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 65% 763 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Reuters

Погода в конце ноября обычно неустойчива. По ее прихотям наши предки научились делать прогнозы на ближайшие дни.

Если выпал иней — это знак того, что надвигаюся морозы. Сильный ветер — к похолоданию и метелям. Дорогу развезло — зима будет очень морозной, а если много снега — теплой.

Смотрели и на птиц: если воробьи громко чирикают — скоро потеплеет. А вот прячутся птицы к резкому похолоданию.

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