Погодные приметы на 24 ноября: когда ждать потепления
Какая погода в этот день, такой будет и зима.
Какая погода в этот день, такой будет и зима.
По погоде 24 ноября можно узнать, когда немного потеплеет.
Предки подметили: если идет дождь или мокрый снег, то до начала декабря еще будут оттепели. Погода в этот день теплая — значит, и зима будет теплой, а весна — ранней.
А вот если светит солнце, а воздух кристально чист — идет похолодание.
Много звезд на небе — в следующем году будет много грибов и ягод, верили на Руси.