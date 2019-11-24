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09:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 24 ноября: когда ждать потепления

Какая погода в этот день, такой будет и зима.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 93% 748 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Агентство «Москва»

По погоде 24 ноября можно узнать, когда немного потеплеет.

Предки подметили: если идет дождь или мокрый снег, то до начала декабря еще будут оттепели. Погода в этот день теплая — значит, и зима будет теплой, а весна — ранней.

А вот если светит солнце, а воздух кристально чист — идет похолодание.

Много звезд на небе — в следующем году будет много грибов и ягод, верили на Руси.

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