Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории
Обширный блокирующий антициклон продолжает удерживать сухую и довольно теплую для второй декады ноября погоду в центре европейской России.
Обширный блокирующий антициклон продолжает удерживать сухую и довольно теплую для второй декады ноября погоду в центре европейской России.
А вот по северу европейской территории ходят холодные циклоны, которые портят погоду и там, и на Урале с Сибирью. «Они туда как бы скатываются», — пояснила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Поэтому, например, даже на юге Архангельской области неделя начнется со снежной погоды. И температура на востоке
На Урале, в Башкирии, на юге Пермского края и в Свердловской области сильный снег. Там тоже начинается похолодание. По сравнению с минувшими выходными похолодает на 5−7 градусов. Днем минус 6−11 градусов. Далее на Урале установится аномально холодная погода. По ночам минус 24−29 градусов, днем минус 16−21 градус. Что ниже нормы на 12 и более градусов.
По югу Сибири будут проходить атмосферные фронта. 18 ноября в Республике Алтай сильный снег. На юге Западной Сибири (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) в начале недели ожидается кратковременное повышение температуры. Днем до минус 5−10 градусов. А дальше зона аномально холодной погоды расширится и на юг Западной Сибири. Во вторник уже минус 17−22 градуса ночью и днем минус 11−16 градусов. И в середине недели ночью минус 22−27, днем минус 16−21 градус.
На юге Восточной Сибири практически без перемен. Там сохранится мороз: ночью минус 25−30 градусов, днем минус 15−20. Речь идет о центральных и южных районах Красноярского края. На севере Иркутской области ночью до минус 40 и ниже. Это на 8−10 градусов ниже нормы.
В Хабаровском крае и в Амурской области в понедельник сильный снег. В Приморском крае сильные осадки. Снег с дождем. Температура в дальневосточных регионах будет колебаться: начнется неделя с холодной погоды, затем температура чуть повысится, а затем снова будет холодно. Ночью до 20 мороза, днем около 10 градусов. Самая теплая погода будет в Приморском крае. В понедельник днем там плюс 1−6 градусов, а дальше уже морозы: днем минус 3−8 градусов, ночью — минус 10−15 градусов.
В центре антициклон прочно удерживает свои позиции. Днем в понедельник в Москве плюс 4−6 градусов.
Но ветер ожидается южных направлений, поэтому будет казаться, что на улице теплее. Пока синоптики не прогнозируют и осадков. Будет облачно, но дождей и снега пока не ожидается.