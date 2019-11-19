Врач рассказала, как пережить аномальное атмосферное давление

По словам Ивановой, понятия аномально низкого или высокого атмосферного давления не существует. Она пояснила, что на человека действует быстрая смена давления, особенно если имеются патологии сосудов.
«Когда давление изменилось и держится более трех дней, наш организм приспособится, даже если атмосферное давление выше обычного. Для людей со здоровыми сосудами это тренировочный фактор. Мы не почувствуем изменений, но сосуды сами отреагируют и привыкнут, станут даже сильнее», — отметила врач.
Она напомнила, что гипертоники должны соблюдать схему лечения препаратами, которые назначил врач. При этом лекарство нужно обязательно принять, даже если артериальное давление находится в норме.
Иванова также посоветовала людям с патологиями стенок сосудов соблюдать щадящий режим.
«Им нужно снизить физическую нагрузку на 2−3 дня, вести спокойный образ жизни», — подчеркнула она.
Врач также отметила, что соль является фактором риска для людей с патологиями сосудов и сердца. Поэтому Иванова посоветовала не солить пищу, а также контролировать свое состояние.