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10:27 (мск), источник: РИА Новости

Врач рассказала, как пережить аномальное атмосферное давление

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Проблемы с самочувствием у метеозависимых людей начинаются в день изменения давления и отстают на сутки, рассказала в эфире «Вечерней Москвы» главный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Российской Федерации по Центральному федеральному округу Екатерина Иванова.

Источник: РИА "Новости"

По словам Ивановой, понятия аномально низкого или высокого атмосферного давления не существует. Она пояснила, что на человека действует быстрая смена давления, особенно если имеются патологии сосудов.

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«Когда давление изменилось и держится более трех дней, наш организм приспособится, даже если атмосферное давление выше обычного. Для людей со здоровыми сосудами это тренировочный фактор. Мы не почувствуем изменений, но сосуды сами отреагируют и привыкнут, станут даже сильнее», — отметила врач.

Она напомнила, что гипертоники должны соблюдать схему лечения препаратами, которые назначил врач. При этом лекарство нужно обязательно принять, даже если артериальное давление находится в норме.

Иванова также посоветовала людям с патологиями стенок сосудов соблюдать щадящий режим.

«Им нужно снизить физическую нагрузку на 2−3 дня, вести спокойный образ жизни», — подчеркнула она.

Врач также отметила, что соль является фактором риска для людей с патологиями сосудов и сердца. Поэтому Иванова посоветовала не солить пищу, а также контролировать свое состояние.

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