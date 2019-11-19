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11:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 19 ноября: смотрим на реки

В это время они обычно замерзают.

Источник: Агентство «Москва»

19 ноября в православной церкви почитается память Павла Исповедника. Наши предки называли этот день Павел Ледостав, так как обычно в эту пору стояла морозная погода, а вода покрывалась льдом.

Считалось, что если на реке появится лед, то до весны он уже не растает.

По народным приметам в этот день можно определить погоду и на всю зиму. К примеру, если 19 ноября весь день снегопад, то и вся зима будет снежной. Если день безветренный, то скоро наступят холода.

Алая заря в небе предвещает снег или дождь. На ночном небе не видно звезд — скоро выпадет снег. Такой же прогноз можно сделать, если в небе летают стаи ворон или галок.

Екатерина Гура

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