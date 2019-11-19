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17:20 (мск), источник: РИА Новости

Синоптики рассказали, когда в европейскую часть России придет зима

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Синоптики рассказали, что в ближайшие дни на смену теплой погоде в столице придут заморозки, а 21 ноября начнется метеорологическая зима. Об этом сообщил RT.

Источник: Reuters

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, сегодня начнет ощущаться влияние арктического циклона. Уже ночью 21 ноября столбики термометров опустятся ниже 5−10 градусов мороза, а днем температура будет ниже нуля.

При этом морозный воздух, который идет из-за Урала, постепенно распространится на всю европейскую часть России. По словам специалистов из Гидрометцентра, наибольшие отклонения температурных показателей ожидаются на Южном Урале и в Южном федеральном округе. В этих регионах температура установится на 6−10 °С ниже климатической нормы.

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