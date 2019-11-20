Погодные приметы на 20 ноября: какая зима нас ждет
Главные приметы в этот день связаны со льдом.
Главные приметы в этот день связаны со льдом.
20 ноября православная церковь вспоминает мученика Феодота Анкирского. В народе его прозвали Федот Ледостав, так как к этому дню реки уже покрываются ледяной коркой.
Кстати, со льдом связаны и главные погодные приметы. Если на Федота гололед, то скоро наступят сильные холода. Водоемы покрылись льдом — зима будет суровая и снежная.
Если на Федота день выдался снежный — весной будет половодье.
Екатерина Гура