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13:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 20 ноября: какая зима нас ждет

Главные приметы в этот день связаны со льдом.

Источник: Агентство «Москва»

20 ноября православная церковь вспоминает мученика Феодота Анкирского. В народе его прозвали Федот Ледостав, так как к этому дню реки уже покрываются ледяной коркой.

Кстати, со льдом связаны и главные погодные приметы. Если на Федота гололед, то скоро наступят сильные холода. Водоемы покрылись льдом — зима будет суровая и снежная.

Если на Федота день выдался снежный — весной будет половодье.

Екатерина Гура

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