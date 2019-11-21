Погодные приметы на 21 ноября: наблюдаем за осадками
Определяем, какой будет зима.
Определяем, какой будет зима.
21 ноября православные христиане отмечают важный праздник — собор архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Наши предки связывали Михайлов день с началом зимы. Его прозвали Михайловскими оттепелями, потому что обычно в этот период устанавливалась теплая погода, но после дня Михаила морозы обычно усиливаются.
По народным приметам в этот день наши предки определяли, какой будет зима.
Если утром стоит густой туман, то скоро придет потепление, а если весь Михайлов день солнечный и теплый, то зима будет морозной. Если в этот день идет мокрый снег — зима будет дождливая.
Можно определить погоду и по деревьям. Так, если на дубе много желудей, а на хвойных деревьях почти нет шишек, то зима ожидается теплая.
Екатерина Гура