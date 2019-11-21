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12:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 21 ноября: наблюдаем за осадками

Определяем, какой будет зима.

Источник: CC0/jarmoluk

21 ноября православные христиане отмечают важный праздник — собор архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Наши предки связывали Михайлов день с началом зимы. Его прозвали Михайловскими оттепелями, потому что обычно в этот период устанавливалась теплая погода, но после дня Михаила морозы обычно усиливаются.

По народным приметам в этот день наши предки определяли, какой будет зима.

Если на Михайлов день с утра сильный мороз, то в декабре и январе снега будет мало. Утром иней — к снежной зиме.

Если утром стоит густой туман, то скоро придет потепление, а если весь Михайлов день солнечный и теплый, то зима будет морозной. Если в этот день идет мокрый снег — зима будет дождливая.

Можно определить погоду и по деревьям. Так, если на дубе много желудей, а на хвойных деревьях почти нет шишек, то зима ожидается теплая.

Екатерина Гура

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