Дрон снял невероятные кадры, пролетев над кратером вулкана (видео)
Удивительное зрелище.
Удивительное зрелище.
Испанский режиссер и фотограф Андрес Морильяс не так давно посетил вулкан Иджен на острове Ява в Индонезии. В это путешествие он захватил с собой дрон, с помощью которого снял захватывающие кадры вблизи кратера вулкана.
Беспилотник пролетел по внутренней стороне вулкана, пройдя сквозь серный дым, и снял бирюзовое озеро шириной в один километр, которое является самым большим кислотным озером в мире.
Екатерина Гура