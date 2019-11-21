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16:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Дрон снял невероятные кадры, пролетев над кратером вулкана (видео)

Удивительное зрелище.

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Испанский режиссер и фотограф Андрес Морильяс не так давно посетил вулкан Иджен на острове Ява в Индонезии. В это путешествие он захватил с собой дрон, с помощью которого снял захватывающие кадры вблизи кратера вулкана.

Беспилотник пролетел по внутренней стороне вулкана, пройдя сквозь серный дым, и снял бирюзовое озеро шириной в один километр, которое является самым большим кислотным озером в мире.

Екатерина Гура

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