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10:57 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 22 ноября: наблюдаем за природой

И готовимся встречать зиму.

Источник: @w18

22 ноября церковь почитает память преподобной Матроны, которая жила в Константинополе в V веке. На Руси говорили, что «Матрона ставит зиму на ноги», поэтому с этого дня часто бывает ветреная погода и холода.

Чтобы определить, какой будет погода в ближайшие дни и во время зимы, нужно наблюдать за природой.

Если утро начинается с густого тумана, то еще несколько дней будет стоять теплая погода. А вот иней на деревьях говорит о наступлении холодов. Если на Матрону идет снег — весна будет холодная и дождливая.

Если утки до сих пор остались на водоемах и не улетели в теплые края, то тепло сохранится еще долго.

Екатерина Гура

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