Погодные приметы на 22 ноября: наблюдаем за природой
И готовимся встречать зиму.
И готовимся встречать зиму.
22 ноября церковь почитает память преподобной Матроны, которая жила в Константинополе в V веке. На Руси говорили, что «Матрона ставит зиму на ноги», поэтому с этого дня часто бывает ветреная погода и холода.
Если утро начинается с густого тумана, то еще несколько дней будет стоять теплая погода. А вот иней на деревьях говорит о наступлении холодов. Если на Матрону идет снег — весна будет холодная и дождливая.
Если утки до сих пор остались на водоемах и не улетели в теплые края, то тепло сохранится еще долго.
Екатерина Гура