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08:54 (мск), источник: РИА Новости

Охота за полярным сиянием: лучшие места России, где играет небо

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Эскимосы говорили — «зов Полярной звезды», финны — «лисьи огни». Хотя наука в этом природном явлении давно разобралась, о нем до сих пор ходят легенды. Говорят, чтобы увидеть его, мало прогноза погоды — нужна особая «чуйка». А китайцы уверены, что ребенок, зачатый под небесными всполохами, будет счастливым.

Источник: РИА "Новости"
О том, где и когда в России лучше всего наблюдать полярное сияние, — в материале РИА Новости.

Куда ехать

В минувшую пятницу северное сияние засверкало над Ладожским озером. Восхищенные местные жители и туристы делились довольно редкими для этих широт фотографиями в соцсетях. Чем дальше на север, тем интенсивнее свечение.

Сотрудник Кольского научного центра РАН Валентин Жиганов напоминает, что сияние можно наблюдать во всех регионах за полярным кругом.

Мурманская область, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский округа, Чукотка, Республика Коми.
Светлана Иокар
гендиректор российского туроператора
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Некоторые туристы считают, что самое красивое северное сияние — в Ловозере и Териберке. «Солнце светит примерно одинаково в Мурманске, Тикси (Якутия), Певеке (Чукотка), также и полярное сияние везде красиво — неважно, где мы его наблюдаем, — говорит гид Александр Городинский. — Вопрос в том, какой ландшафт вокруг мы хотим видеть — горы, океан, лес, тундру и где комфортнее находиться».

Например, Мурманская область — это развитая транспортная инфраструктура, близость к европейской части России, туристические услуги и благоприятная погода.

Но Городинский отмечает, что рядом океан и погода тут неустойчива: частые циклоны, небо на несколько дней может затянуться облаками. По его словам, например, в приполярной Сибири, где океан покрывается льдом, нет испарений и ясных дней больше. Ненецкое небо тоже щедро на сияния. Но добраться туда сложнее и дороже. Стоимость авиабилетов может быть выше в десять раз.

Северное сияние в Мурманской области | Источник: РИА "Новости"

Архангельская область доступна туристам, однако, по словам экспертов, полярное сияние там бывает реже. Иногда его наблюдают и в более южных регионах.

Когда ехать

Вопреки устоявшемуся мнению, необязательно зимой. «Самое раннее, когда я видел полярное сияние, — 17 августа, самое позднее — 15 апреля», — рассказывает директор северной туристической компании Сергей Большаков.

Главное условие — темные ночи.

«Полярные сияния возникают в результате вторжения в верхнюю атмосферу потоков заряженных частиц, испускаемых Солнцем (солнечный ветер), — объясняет сотрудник РАН Валентин Жиганов. — Такие выбросы на Солнце происходят независимо от времени суток и сезона. Но вблизи дней равноденствия Земля расположена так, что магнитное поле способствует проникновению этих частиц в атмосферу, это и вызывает всполохи». Весной и осенью сияния обычно наблюдаются чаще, чем зимой. Цвет зависит от заряженных частиц солнечного ветра. Азот, например, дает фиолетовый, а кислород — красный и зеленый.

По словам Городинского, это природное явление невозможно предугадать за полгода, поездки следует планировать за две-три недели.
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Но даже это не гарантирует, что вы увидите сверкающее небо. Именно поэтому туры за северным сиянием нередко называют охотой. «В прошлом году к нам приезжали отец с дочкой. Всего на один день, было пасмурно, но они упросили нас рискнуть выехать из Мурманска на природу — и увидели шикарное сияние. Двум путешественницам не удалось это сделать и за неделю ясной погоды», — приводит пример Сергей Большаков.

Он вспоминает, что как-то раз из-за погодных условий перенес тур, а небо засверкало даже над Мурманском. «Наш фотограф, который снимает полярное сияние, уже стал легендой, его фотографии выставлены в британском музее. У него есть “чуйка”, — продолжает Сергей. — Так что требуются и прогноз, и удача. Но в 80 процентах случаев мы сияние ловим».

По словам экспертов, длиться оно может и пять минут, и час-два, и даже несколько суток.

Как ехать

Главный совет — находиться вне города, чтобы не было освещения, мешающего наблюдать ночное небо.

Мнения экспертов различаются. Кто-то уверен, что лучше снять коттедж или номер в отеле в сельской местности. А кто-то, наоборот, советует остановиться, например, в Мурманске и оттуда выезжать на охоту.

Если говорить о ценах, то, например, на Ямале недельный тур, включающий посещение оленеводов, дегустацию блюд местной кухни, экскурсии и ежевечернюю охоту за сиянием, стоит примерно 40 тысяч рублей без перелета. А круиз Якутск — Тикси — Якутск — около 90 тысяч. Трехдневная программа в Архангельске с вечерней охотой (без дороги) — порядка 20 тысяч.

Северное сияние в Рязанской области | Источник: РИА "Новости"

Фирмы, организующие однодневные поездки, как правило, взимают предоплату, выбирают наиболее благоприятный день и отправляются с туристами за десять — сто пятьдесят километров от города. Во многих компаниях в случае неудачной охоты половину (или меньше) стоимости возвращают. Цена поездок, например, в Мурманской области — около пяти тысяч рублей с человека (чем больше группа, тем дешевле).

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Ну, и одежда. «В зоне Арктики зимой бывают оттепели, когда минус пять, и периоды арктической массы, когда минус 35, — говорит Городинский. — Нужны теплый комбинезон, куртка. Даже горнолыжный костюм далеко не всегда подходит».

Что еще взять с собой

Конечно, фотоаппарат. Светлана Иокар припомнила истории, когда зеленое свечение было практически незаметно, но на фотографиях получалось отлично.

«Старые “Зениты” могут снимать северное сияние, как и современные фотоаппараты или смартфоны, — добавляет Городинский. — Но определенные навыки необходимо иметь, почитать статьи, как это делать, и немного потренироваться». Нужен штатив, выдержку лучше ставить длинную, а режим — пейзажной съемки. Пригодятся и запасные аккумуляторы, чтобы техника не отказала в самый неподходящий момент.

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