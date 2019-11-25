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10:14 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 25 ноября: узнаем погоду на зиму

Наблюдаем за облаками.

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Источник: CC0/kristamonique

25 ноября православные почитают память святого Иоанна Милостивого. В народе этот день получил название Иван снежный, так как погода в это время, как правило, уже холодная, и повсюду лежит снег.

Погоду на ближайшее время и всю зиму можно определить по нескольким приметам.

Считается, какая погода стоит 25 ноября, то таким будет и весь декабрь.

Утром иней — к вечеру сильно похолодает. Облака плывут против ветра — скоро пойдет снег.

Если в этот день выпал снег, то он продержится до весны, а сама весна будет холодной и поздней.

Екатерина Гура

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