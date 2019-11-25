Народные приметы на 25 ноября: узнаем погоду на зиму
Наблюдаем за облаками.
Наблюдаем за облаками.
25 ноября православные почитают память святого Иоанна Милостивого. В народе этот день получил название Иван снежный, так как погода в это время, как правило, уже холодная, и повсюду лежит снег.
Погоду на ближайшее время и всю зиму можно определить по нескольким приметам.
Утром иней — к вечеру сильно похолодает. Облака плывут против ветра — скоро пойдет снег.
Если в этот день выпал снег, то он продержится до весны, а сама весна будет холодной и поздней.
Екатерина Гура