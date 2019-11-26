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10:27 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 26 ноября: порывистый ветер несет потепление

А снежный день предсказывает наступление холодов.

Источник: @allisweeell

В православной церкви 26 ноября почитается память святого Иоанна Златоуста. Наши предки считали, что в этот день природа замирает. Обычно к этому времени уже устанавливаются холода.

По погоде в этот день можно судить, какими будут ближайшие дни. Например, если весь день дует порывистый ветер, то скоро наступит потепление. Звезды на небе мерцают ярко — в ближайшие дни установится снежная и ветреная погода.

А если 26 ноября весь день идет дождь, то зима будет суровой и долгой.

Екатерина Гура

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