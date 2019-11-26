Погодные приметы на 26 ноября: порывистый ветер несет потепление
А снежный день предсказывает наступление холодов.
А снежный день предсказывает наступление холодов.
В православной церкви 26 ноября почитается память святого Иоанна Златоуста. Наши предки считали, что в этот день природа замирает. Обычно к этому времени уже устанавливаются холода.
По погоде в этот день можно судить, какими будут ближайшие дни. Например, если весь день дует порывистый ветер, то скоро наступит потепление. Звезды на небе мерцают ярко — в ближайшие дни установится снежная и ветреная погода.
А если 26 ноября весь день идет дождь, то зима будет суровой и долгой.
Екатерина Гура