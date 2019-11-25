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20:22 (мск), источник: РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В течение всего декабря погода в России будет отличаться температурными аномалиями, сообщил центр «Фобос».

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Источник: РИА Новости

Север европейской части России окажется в зоне «особенного перегрева»: температуры будут превышать средние значения на четыре градуса или даже больше. Холоднее нормы ожидается погода на севере Сибири и Дальнего Востока, а на юге страны температура будет в пределах нормы.

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Москвичам синоптики пообещали «температурные качели», причем даже в периоды похолодания погода будет аномально теплой. Метеорологи объясняют это циклонами, приносящими то тепло, то холод.

Кроме того, из-за перепадов температур в европейской части страны ожидается обилие осадков.

«Без сугробов на Новый год Русская равнина, скорее всего, не останется, хотя и велика вероятность праздничной оттепели», — заключили специалисты.

Ранее в центре «Фобос» сообщили, что грядущая зима в центральной России будет едва ли не самой теплой в истории метеонаблюдений. Специалисты раскрашивают свои карты в оттенки красного и голубого, показывая температурный фон. Поэтому теплую зиму можно назвать «розовой», а очень теплую — «вишневой».

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