Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В течение всего декабря погода в России будет отличаться температурными аномалиями, сообщил центр «Фобос».
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В течение всего декабря погода в России будет отличаться температурными аномалиями, сообщил центр «Фобос».
Север европейской части России окажется в зоне «особенного перегрева»: температуры будут превышать средние значения на четыре градуса или даже больше. Холоднее нормы ожидается погода на севере Сибири и Дальнего Востока, а на юге страны температура будет в пределах нормы.
Москвичам синоптики пообещали «температурные качели», причем даже в периоды похолодания погода будет аномально теплой. Метеорологи объясняют это циклонами, приносящими то тепло, то холод.
Кроме того,
«Без сугробов на Новый год Русская равнина, скорее всего, не останется, хотя и велика вероятность праздничной оттепели», — заключили специалисты.
Ранее в центре «Фобос» сообщили, что грядущая зима в центральной России будет едва ли не самой теплой в истории метеонаблюдений. Специалисты раскрашивают свои карты в оттенки красного и голубого, показывая температурный фон. Поэтому теплую зиму можно назвать «розовой», а очень теплую — «вишневой».