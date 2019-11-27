Погодные приметы на 27 ноября: наблюдаем за птицами
По осадкам в этот день можно определить погоду на следующее лето.
По осадкам в этот день можно определить погоду на следующее лето.
27 ноября православная церковь почитает память святого Филиппа. Этот день в народе прозвали Куделица или Филиппово заговенье. Также этот день называют Первозимье — оно длится с 27 ноября до 23 декабря.
По народным приметам можно судить о погоде как на ближайшие дни, так и на весь следующий год. Громко каркают вороны — скоро потеплеет. Чирикают воробьи — погода скоро переменится. А вот если на Филиппа выпало много снега, то следует готовиться к затяжным дождям.
Облачно или идет снег — весна будет холодной, а май дождливым. Если 27 ноября идет дождь, то следующее лето будет долгим и теплым.
Екатерина Гура