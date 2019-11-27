Россиянам пообещали «метеокачели»
Жителям центральных регионов России пообещали так называемые «метеокачели» — резкие переходы температуры через ноль. Об этом на
Жителям центральных регионов России пообещали так называемые «метеокачели» — резкие переходы температуры через ноль. Об этом на
По его словам, 29 ноября на центр европейской территории окажет влияние мощный североатлантический циклон,
5 и 6 декабря в центральные области России через Белоруссию и Смоленск придет циклон, но уже 7 и 8 декабря «подморозит».
Ранее сообщалось, что в Москве в выходные будет мокрый снег, дождь, сильная гололедица и ветер с порывами до 18 метров в секунду. В течение суток в субботу температура в Москве будет держаться на уровне около нуля градусов, а в воскресенье ночью температура будет отрицательной, днем снижение продолжится.