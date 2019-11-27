Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пять главных мифов об облигацияхТема государственных ценных бумаг остается неизведанной и окутанной домыслами
Фоторепортажи
12Хронологический порядок: лучшие фото исторических мест
12Россия передала Украине задержанные корабли
13:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам пообещали «метеокачели»

Жителям центральных регионов России пообещали так называемые «метеокачели» — резкие переходы температуры через ноль. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, передает «Российская газета».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 87% 760 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Агентство «Москва»

По его словам, 29 ноября на центр европейской территории окажет влияние мощный североатлантический циклон, из-за чего начнется повышение температуры. Так, ночью в Москве будет от нуля до минус двух, в Подмосковье — до минус пяти. Днем температура поднимется и составит от одного до трех градусов выше нуля, местами возможна гололедица. 30 ноября ожидаются осадки, ночью и днем от минус двух до трех градусов. 1 декабря периодически будет идти снег, возможно, образуется снежный покров.

Наиболее сложные погодные условия прогнозируются в Рязанской, Тульской, Владимирской и Ярославской областях. Из-за резкого перехода температуры через ноль возможно образование сильной гололедицы.

5 и 6 декабря в центральные области России через Белоруссию и Смоленск придет циклон, но уже 7 и 8 декабря «подморозит».

Ранее сообщалось, что в Москве в выходные будет мокрый снег, дождь, сильная гололедица и ветер с порывами до 18 метров в секунду. В течение суток в субботу температура в Москве будет держаться на уровне около нуля градусов, а в воскресенье ночью температура будет отрицательной, днем снижение продолжится.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Соловьев: Зеленский ведет себя как завхоз, а не как президент
Ученые объяснили любовь женщин к откровенным нарядам
Здоровье
Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов Четыре мандарина в день не принесут организму вреда.
Hi-Tech
Легендарная техника из 90-х: вспоминаем, как это было Волк и яйца, тетрис, плеер Walkman, фотоаппарат Polaroid — сокровища нашего детства
Кино
Андрей Данилко расплакался на шоу талантов и покинул студию Артист, известный по образу Верки Сердючки, не сдержал эмоций
Авто
В ГИБДД рассказали, как ездить без ОСАГО и не получить штраф Полис достаточно иметь при себе в электронном виде и предъявить инспектору на экране смартфона
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Смешно до слез: коронные фразы всех российских учителей Золотые мемы от учителей дадут вам снова почувствовать себя школьником
Леди
Экс-солистка «Ранеток» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз Певица сыграла свадьбу.
Дом
Как выглядит квартира рядом с «российским Диснейлендом»
Как из двухкомнатной квартиры сделали трешку
11 частых ошибок при обустройстве кухни
Пять мифов о жизни за МКАД
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»