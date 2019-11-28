Погодные приметы на 28 ноября: сильный ветер — к плохой погоде
Сегодня можно узнать, каким будет май.
Сегодня можно узнать, каким будет май.
28 ноября православные христиане почитают память святых мучеников Гурия, Самона и Авива. Сегодня также начинается Рождественский пост, который принято соблюдать до 7 января.
Наши предки отмечали, что на Гурьев день, как правило, на улице сыро и слякотно.
А по разным природным явлениям было принято судить, какой будет погода в ближайшее время и зимой.
Если 28 ноября на улице лежит снег, то он уже не растает до весны. Плохая погода на Гурия означает, что таким же будет и май месяц.
Сильный ветер — к ветреным неделям до Дня святого Николая (19 декабря). Теплая погода с дождем или мокрым снегом — к майским холодам.
Екатерина Гура