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11:16 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 28 ноября: сильный ветер — к плохой погоде

Сегодня можно узнать, каким будет май.

Источник: РИА "Новости"

28 ноября православные христиане почитают память святых мучеников Гурия, Самона и Авива. Сегодня также начинается Рождественский пост, который принято соблюдать до 7 января.

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Наши предки отмечали, что на Гурьев день, как правило, на улице сыро и слякотно.

А по разным природным явлениям было принято судить, какой будет погода в ближайшее время и зимой.

Если 28 ноября на улице лежит снег, то он уже не растает до весны. Плохая погода на Гурия означает, что таким же будет и май месяц.

Сильный ветер — к ветреным неделям до Дня святого Николая (19 декабря). Теплая погода с дождем или мокрым снегом — к майским холодам.

Екатерина Гура

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