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12:20 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 29 ноября: чем сильнее оттепель, тем холоднее зима

В этот день могут дуть сильные ветры.

Источник: Reuters

29 ноября православная церковь почитает память Левия Матфея, который считается автором Евангелия от Матфея.

Обычно на Матвея стоит теплая погода, но считается, что после этого дня обязательно наступают холода. Причем чем сильнее оттепель, тем суровее будут морозы.

Чтобы определить погоду на предстоящую зиму, нужно наблюдать за природой.

Так, если на Матвея идет снег, то скоро придут сильные метели, а снег уже не растает до самой весны. Сильный и порывистый ветер — к холодной зиме. Если 29 ноября стоит морозная погода, то и вся зима будет суровой.

Если в этот день идет дождь, то зима будет теплой и сырой. А вот если облака по небу плывут очень низко — следует ждать суровую зиму.

Екатерина Гура

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