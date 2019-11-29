Погодные приметы на 29 ноября: чем сильнее оттепель, тем холоднее зима
В этот день могут дуть сильные ветры.
В этот день могут дуть сильные ветры.
29 ноября православная церковь почитает память Левия Матфея, который считается автором Евангелия от Матфея.
Чтобы определить погоду на предстоящую зиму, нужно наблюдать за природой.
Так, если на Матвея идет снег, то скоро придут сильные метели, а снег уже не растает до самой весны. Сильный и порывистый ветер — к холодной зиме. Если 29 ноября стоит морозная погода, то и вся зима будет суровой.
Если в этот день идет дождь, то зима будет теплой и сырой. А вот если облака по небу плывут очень низко — следует ждать суровую зиму.
Екатерина Гура