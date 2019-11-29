Chinese Academy of Sciences leads discovery of unpredicted stellar black hole https://t.co/cSwFwocdig #BlackHole— Supriyo Hazra (@Supriyo_connect) November 29, 2019
Ученые обнаружили черную дыру, которой не должно существовать
Она слишком массивна.
Она слишком массивна.
Астрономы Китайской академии наук обнаружили черную дыру настолько большой массы, что само ее существование кажется невероятным, сообщает Nature.
Загадочный объект LB-1 находится в 15 тысячах световых лет от Земли. Его масса в 70 раз больше солнечной. Раньше считалось, что черные дыры бывают тяжелее Солнца максимум в 20 раз, ведь большинство массы они теряют во время коллапса звезды.
«Это открытие заставляет нас пересмотреть модели формирования черных дыр», — сказал в комментарии CNN Дэвид Рейтц, физик из Университета Флориды.
Исследователи уже озвучили теорию, что гигант LB-1 мог появиться вследствие коллапса не одной, а двух или даже нескольких звезд.
Анна Лысенко