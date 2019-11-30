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09:38 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 30 ноября: какой будет зима

В народе сегодняшний день носит название Григория Зимоуказателя. Считалось, что он указывает, какими будут зимние месяцы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 52% 764 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Reuters

Если погода хорошая — зима будет теплой, и наоборот. Облачно — ясных дней зимой будет мало.

Говорили также, какая погода до обеда, такой будет и первая половина зимы, а погода с обеда до вечера предсказывает вторую половину. Если ночью видно молодой месяц, то наступают холода и метели.

Темный лед на реке — к хорошему урожаю.

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