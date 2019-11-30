Погодные приметы на 30 ноября: какой будет зима
В народе сегодняшний день носит название Григория Зимоуказателя. Считалось, что он указывает, какими будут зимние месяцы.
В народе сегодняшний день носит название Григория Зимоуказателя. Считалось, что он указывает, какими будут зимние месяцы.
Если погода хорошая — зима будет теплой, и наоборот. Облачно — ясных дней зимой будет мало.
Говорили также, какая погода до обеда, такой будет и первая половина зимы, а погода с обеда до вечера предсказывает вторую половину. Если ночью видно молодой месяц, то наступают холода и метели.
Темный лед на реке — к хорошему урожаю.