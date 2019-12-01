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11:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Иран накрыло облаком ядовитого смога

Закрыты школы и университеты.

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Источник: AP 2019

Несколько регионов Ирана, включая столицу, страдают от сильнейшего смога, сообщает IRNA.

Загрязнение воздуха привело к закрытию детских садов, школ и университетов на севере и в центре страны, спортивные мероприятия отменены. Пожилых людей и граждан с респираторными заболеваниями просят не выходить на улицу.

В Тегеране была введена особая схема движения транспорта, чтобы ограничить количество частных автомобилей на дорогах, а в провинции Тегеран запретили передвижение грузовиков. В воскресенье приостановлена работа шахт и других предприятий, которые способствуют загрязнению воздуха.

В Тегеране средняя концентрация опасных частиц в воздухе в субботу достигла 146 микрограммов на кубический метр. Рекомендуемый ВОЗ максимальный уровень — 50.

Метеорологи прогнозируют, что воздух очистится не раньше понедельника, когда ожидается дождь.

Как сообщили иранские государственные СМИ со ссылкой на представителя министерства здравоохранения, загрязнение воздуха становится причиной почти 30 тысяч смертей в иранских городах ежегодно.

Анна Лысенко

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