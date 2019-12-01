Иран накрыло облаком ядовитого смога
Закрыты школы и университеты.
Закрыты школы и университеты.
Несколько регионов Ирана, включая столицу, страдают от сильнейшего смога, сообщает IRNA.
Загрязнение воздуха привело к закрытию детских садов, школ и университетов на севере и в центре страны, спортивные мероприятия отменены. Пожилых людей и граждан с респираторными заболеваниями просят не выходить на улицу.
В Тегеране была введена особая схема движения транспорта, чтобы ограничить количество частных автомобилей на дорогах, а в провинции Тегеран запретили передвижение грузовиков. В воскресенье приостановлена работа шахт и других предприятий, которые способствуют загрязнению воздуха.
Метеорологи прогнозируют, что воздух очистится не раньше понедельника, когда ожидается дождь.
Как сообщили иранские государственные СМИ со ссылкой на представителя министерства здравоохранения, загрязнение воздуха становится причиной почти 30 тысяч смертей в иранских городах ежегодно.
Анна Лысенко