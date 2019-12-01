В Японии начал извергаться вулкан Сакурадзима (видео)
Пепел поднялся на высоту 5,5 км.
Пепел поднялся на высоту 5,5 км.
Вулкан Сакурадзима на японском острове Кюсю выбросил огромное облако пепла.
По данным Japan Times, столб дыма над вулканом достиг 5 с половиной километров в высоту. Ранее такую масштабную активность Сакурадзимы наблюдали в 2016 году.
Местные СМИ сообщают, что во время выбросов камни могут разлетаться вокруг кратера на расстояние до одного километра.
Сакурадзима, высота которого составляет 1117 метров, а площадь — около 77 квадратных километров, извергается почти постоянно с 1955 года. В год происходит от нескольких сотен до тысячи извержений.
Анна Лысенко