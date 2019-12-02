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09:56 (мск), источник: РИА Новости

Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В декабре часть территории России ждет аномально теплая погода, осадки будут выпадать неравномерно, сообщил РИА Новости и.о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Источник: РИА Новости

«Прогноз на декабрь достаточно просто и быстро описывается. Если говорить о температурном режиме, на 40% территории Росгидромет прогнозирует температуру в декабре выше нормы. Это Северо-Западный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, запад Центрального округа, Западная Сибирь, запад средней Сибири», — рассказал он.

Вильфанд уточнил, что теплая погода ожидается в Санкт-Петербурге, Твери, Вологде, Пскове, Москве, Казани, Самаре, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Томске, Новосибирске, Барнауле, а также на Таймыре и Ямале.

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По оценкам метеорологов, декабрь во всех регионах будет неустойчивым. Температура на востоке азиатской части страны будет около нормы, как и на юге европейских территорий.

«Это не значит, что постоянно будет тепло. Будут неоднородные периоды: будет и оттепель, и сильные морозы. Будет скачкообразно меняться температура», — пояснил метеоролог.

По словам Вильфанда, осадки также распределятся «пятнисто». Их нехватка ожидается в на юге России и на Северном Кавказе, в том числе на Ставрополье и Кубани, а также в Центральном Черноземье, на средней и нижней Волге и на южном Урале.

Избыток снега возможен в Барнауле, Кемерово, Томской области, а также в Красноярске, Братске, Иркутске. Кроме того, много осадков выпадет на севере Западной Сибири, Ямале, Обской губе, Таймыре, а также в Якутии, на Камчатке и на побережье Хабаровского края.

«На всех остальной территории страны — около нормы, в частности в Москве», — заключил Вильфанд.

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