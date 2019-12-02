Погодные приметы на 2 декабря: снегопад — к долгой и холодной зиме
Пасмурный день говорит о потеплении.
Пасмурный день говорит о потеплении.
2 декабря православная церковь вспоминает пророка Авдия. В народе Авдия почитали как покровителя домашнего хозяйства и семейного счастья, поэтому этот день получил название Авдей Радетель.
Так, если 2 декабря идет снег и дует сильный ветер, зима будет холодной, а весна придет поздно. Если на Авдея небо ясное, то скоро ударят морозы. А если день пасмурный, то скоро потеплеет.
Также предсказать погоду можно по ветру: если в течение дня он изменил свое направление, то в ближайшие дни погода сильно испортится.
Екатерина Гура