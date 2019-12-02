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12:21 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 2 декабря: снегопад — к долгой и холодной зиме

Пасмурный день говорит о потеплении.

Источник: @wilstewart3

2 декабря православная церковь вспоминает пророка Авдия. В народе Авдия почитали как покровителя домашнего хозяйства и семейного счастья, поэтому этот день получил название Авдей Радетель.

По тому, какая погода стоит в этот день, можно определить и погоду на зиму.

Так, если 2 декабря идет снег и дует сильный ветер, зима будет холодной, а весна придет поздно. Если на Авдея небо ясное, то скоро ударят морозы. А если день пасмурный, то скоро потеплеет.

Также предсказать погоду можно по ветру: если в течение дня он изменил свое направление, то в ближайшие дни погода сильно испортится.

Екатерина Гура

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