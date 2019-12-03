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11:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 3 декабря: наблюдаем за птицами

По поведению пернатых можно определить, когда пойдет снег.

Источник: @mnelson

3 декабря православные христиане почитают память архиепископа Константинопольского Прокла. С этого дня на Руси открывали санный путь.

По разными природным приметам наши предки определяли, какой будет погода. Так, если на Прокла ночью и утром идет снег, но нет ветра, то погода в ближайшие дни будет ясная.

Если птицы спрятались в укрытие, то скоро начнется вьюга. Но если вам повезло увидеть на верхушке дерева тетерева — значит, погода будет солнечной и теплой.

Екатерина Гура

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