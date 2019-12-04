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09:27 (мск), источник: РИА Новости

Россиян предупредили о перепадах температур в 25 градусов в декабре

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В декабре погода на большей части европейской территории России будет теплее обычного, при этом в некоторых регионах стоит ожидать резких температурных скачков, заявил в беседе с «Российской газетой» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Источник: РИА Новости

Сейчас в Красноярском крае стоят морозы около 44−46 градусов ниже нуля, а на юге Западной Сибири — минус 25. Это ниже нормы на 12−14 градусов. К концу рабочей недели температура будет повышаться. В Томской, Омской, а также Новосибирской и Кемеровской областях начнется оттепель.

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«В центре Красноярского края температура уже превысит норму на те же 12−14 градусов. Минимальные температуры составят минус 20, максимальные — минус 5−10 градусов. За четыре дня температура повысится на 25 градусов!», — подчеркнул Вильфанд.

В центральных областях страны, как отметил синоптик, зима пытается утвердитьcя в своих правах.

В Москве, как рассказал Вильфанд, 4 декабря может начаться метель, а вечером на дорогах образуется гололед. В четверг жителей столицы ожидает оттепель, а температура воздуха до конца недели будет выше нуля. Лишь к середине следующей недели температура в городе станет отрицательной.

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