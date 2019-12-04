Погодные приметы на 4 декабря: встречаем зиму
Снег, выпавший в этот день, останется лежать до весны.
Снег, выпавший в этот день, останется лежать до весны.
4 декабря православные христиане празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы. На Руси считали, что Введение — это ворота зимы. Снег, который ложится на землю в этот день, не растает до самой весны.
Например, морозный день 4 декабря говорит о холодной и снежной зиме. Если светит солнце — всю зиму не будет сильных морозов и снега.
Если на Введение стоит теплая погода — следующее лето будет засушливым. А если небо затянуто облаками, то в ближайшие дни погода испортится.
Екатерина Гура