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11:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 4 декабря: встречаем зиму

Снег, выпавший в этот день, останется лежать до весны.

Источник: @wolfehausdesign

4 декабря православные христиане празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы. На Руси считали, что Введение — это ворота зимы. Снег, который ложится на землю в этот день, не растает до самой весны.

По тому, какая погода стоит в этот день, можно понять, чего ожидать зимой.

Например, морозный день 4 декабря говорит о холодной и снежной зиме. Если светит солнце — всю зиму не будет сильных морозов и снега.

Если на Введение стоит теплая погода — следующее лето будет засушливым. А если небо затянуто облаками, то в ближайшие дни погода испортится.

Екатерина Гура

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